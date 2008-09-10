В Кривом Роге УАЗ протаранил маршрутку с 13-ю пассажирами

В Днепропетровской области, в городе Кривой Рог, водитель автомобиля «УАЗ 3741» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом “ГАЗ 322132”, в котором находились 13 пассажиров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП оба водителя, пассажир автомобиля “УАЗ” и двое пассажиров микроавтобуса “ГАЗ” получили телесные повреждения.