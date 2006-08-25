Опознано 52 погибших в авиакатастрофе Ту-154

По состоянию на сегодняшнее утро опознано 52 погибших в авиакатастрофе российского самолета Ту-154 в Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ.

“На сегодняшнее утро опознано 52 человека, на 46 оформлены документы», - сказал министр.

В то же время его российский коллега Игорь ЛЕВИТИН уточнил, что полностью оформлены документы для отправки на родину на 33 погибших пассажиров.

По словам Н.РУДЬКОВСКОГО, сегодня около 12.00 ожидается прибытие в Донецк самолета МЧС России и где-то до 15.00 планируется отправить в Санкт-Петербург первых опознанных погибших.

В то же время И.ЛЕВИТИН отметил, что среди останков тел погибших пассажиров идентифицированы 24 жителя Санкт-Петербурга, 2 из Норильска, 2 – из Анапы, 1 – из Феодосии, 1 - из Нарьян-Мара, 1 - из Краснодара, 1 - из Херсона и 1 - из Парижа (это гражданин России, который имел двойное гражданство).