Ющенко в Париже (фоторепортаж)
Рабочий визит во Францию завершен
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил рабочий визит во Францию и отбыл в Украину.
Как сообщал УНИАН, во Франции В.ЮЩЕНКО принимал участие в работе ХІІ саммита Украина-ЕС. В ходе саммита стороны, в частности, договорились, что новое усиленное соглашение будет иметь название “Соглашение об ассоциации”. В совместной декларации относительно этого Соглашения, принятой на саммите, говорится, что «Соглашение об ассоциации… облегчит углубление наших отношений во всех областях, усилит политическую ассоциацию и экономическую интеграцию между Украиной и ЕС через введение взаимных прав и обязанностей».
|Генеральный секретарь Совета ЕС, Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер Солана, Президент Европейской Комиссии Жозе Мануель Баррозу, Председательствующий Европейского Совета, Президент Французской Республики Николя Саркози и Президент Украины Виктор Ющенко во время встречи в форме рабочего ланча в Елисейском дворце (Париж), 9 сентября 2008 г.
По словам В.ЮЩЕНКО, большое внимание в новом усиленном соглашении будет уделено отраслевому сотрудничеству, особое внимание будет сосредоточено на создании зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом. Президент выразил убеждение, что во втором полугодии 2009 года “Соглашение об ассоциации” между Украиной и Европейским Союзом будет подписано.
|Пленарное заседание XII Саммита Украина - ЕС
Он также отметил, что во время саммита стороны договорились заменить План действий Украина-ЕС новым инструментом сотрудничества.
Также в ходе саммита ЕС выразил готовность начать диалог с Украиной об условиях введения безвизового режима.
Украина и ЕС также договорились сотрудничать для упрощения подготовки к проведению чемпионата Европы по футболу 2012 года.
Фото Николая Лазаренко / POOL / УНИАН