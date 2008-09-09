Ющенко в Париже (фоторепортаж)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил рабочий визит во Францию и отбыл в Украину.

Как сообщал УНИАН, во Франции В.ЮЩЕНКО принимал участие в работе ХІІ саммита Украина-ЕС. В ходе саммита стороны, в частности, договорились, что новое усиленное соглашение будет иметь название “Соглашение об ассоциации”. В совместной декларации относительно этого Соглашения, принятой на саммите, говорится, что «Соглашение об ассоциации… облегчит углубление наших отношений во всех областях, усилит политическую ассоциацию и экономическую интеграцию между Украиной и ЕС через введение взаимных прав и обязанностей».

По словам В.ЮЩЕНКО, большое внимание в новом усиленном соглашении будет уделено отраслевому сотрудничеству, особое внимание будет сосредоточено на создании зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом. Президент выразил убеждение, что во втором полугодии 2009 года “Соглашение об ассоциации” между Украиной и Европейским Союзом будет подписано.

Он также отметил, что во время саммита стороны договорились заменить План действий Украина-ЕС новым инструментом сотрудничества.

Также в ходе саммита ЕС выразил готовность начать диалог с Украиной об условиях введения безвизового режима.

Украина и ЕС также договорились сотрудничать для упрощения подготовки к проведению чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Фото Николая Лазаренко / POOL / УНИАН