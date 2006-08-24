Из Москвы прибудет самолет, чтобы забрать тела погибших в катастрофе Ту-154

Завтра из Москвы в Украину прибудет самолет, чтобы забрать тела погибших в катастрофе Ту-154.

Как сообщил "5-й канал",об этом заявило МЧС России.

Тем не менее, опознание жертв трагедии продолжается с 13.00. При опознании погибшего, родственнику будет выдаваться документ украинского образца, который сразу же будет заменяться на российский.

Родственники, которые опознали погибших и получили документы о смерти, будут отправляться самолетом в Санкт-Петербург.

Начальник ГУ МЧС в Донецкой области Леонид КАСТОРСКИЙ выразил надежду, что процедура опознания продлится от двух дней до недели. “Мы будем стараться работать не покладая рук”, - сказал он.