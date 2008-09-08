Черновецкий докупит 30 эвакуаторов

Руководство Киева издало распоряжение о закупке 30 эвакуаторов для работы на дорогах столицы.

Текст соответствующего документа от 4 сентября обнародован на официальном веб-портале Киевской городской государственной администрации.

Согласно принятому решению, коммунальное предприятие “Киевтранспарксервис” должно закупить новые эвакуаторы на условиях тендера.

В свою очередь Главному управлению транспорта поручено подать в ГУ экономики и инвестиций предложения относительно финансирования закупки автомобилей-эвакуаторов за счет перераспределения средств, предусмотренных Программой социально-экономического и культурного развития Киева на текущий год для управления транспорта.

Как сообщал УНИАН, в январе текущего года столичные власти заявили, что планируют вдвое увеличить количество эвакуаторов в городе. Говорилось о приобретении 25 новых эвакуаторов, при том что в городе работают 25 машин.