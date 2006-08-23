В Сухую Балку поехал Черномырдин

Посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН отбыл в Донецк для участия в работе комиссий по расследованию причин катастрофы российского самолета Ту-154.

Как передает «Газета.Ru», об этом сообщили в посольстве России в Украине.

Как сообщалось ранее, украинскую комиссию возглавляет министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ, российскую - министр транспорта России Игорь ЛЕВИТИН.

Лайнер Ту-154, летевший по маршруту Анапа – Санкт-Петербург, разбился днем 22 августа в труднодоступной местности рядом с селением Сухая Балка в 45 км от Донецком. На его борту находились 160 пассажиров и десять членов экипажа. Все они погибли.