В Сухую Балку поехал Черномырдин
15:14, 23 августа 2006Разное
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Посол примет участие в работе комиссии
Посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН отбыл в Донецк для участия в работе комиссий по расследованию причин катастрофы российского самолета Ту-154.
Как передает «Газета.Ru», об этом сообщили в посольстве России в Украине.
Как сообщалось ранее, украинскую комиссию возглавляет министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ, российскую - министр транспорта России Игорь ЛЕВИТИН.
Лайнер Ту-154, летевший по маршруту Анапа – Санкт-Петербург, разбился днем 22 августа в труднодоступной местности рядом с селением Сухая Балка в 45 км от Донецком. На его борту находились 160 пассажиров и десять членов экипажа. Все они погибли.
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