Пресс-конференция врио директора "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука на тему "Объявление тендера на закупку 25 трансформаторов"

Уважаемые журналисты! 21 июля, в 12:00, приглашаем вас принять участие в пресс-конференции врио директора «Укрэнерго» Всеволода Ковальчука на тему «Объявление тендера на закупку 25 трансформаторов». Пресс-мероприятие пройдет в помещении центрального офиса компании (вул. С. Петлюры, 25). Аккредитация журналистов по телефону: (044) 238 33 48 E-mail - press@ua.energy

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