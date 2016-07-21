Пресс-конференция врио директора "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука на тему "Объявление тендера на закупку 25 трансформаторов"
12:00, 21 июля 2016Разное
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Уважаемые журналисты!
21 июля, в 12:00, приглашаем вас принять участие в пресс-конференции врио директора «Укрэнерго» Всеволода Ковальчука на тему «Объявление тендера на закупку 25 трансформаторов».
Пресс-мероприятие пройдет в помещении центрального офиса компании (вул. С. Петлюры, 25).
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