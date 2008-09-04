Во львовских школах установят видеокамеры

Во львовских школах с целью профилактики подростковой преступности установят камеры видеонаблюдения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, в нынешнем городском бюджете Львова на установку камер видеонаблюдения на территории 12 школ города предусмотрены 800 тыс. грн. Таким образом, в каждом из районов видеонаблюдением будут обеспечены по две школы.

Недавно члены рабочей группы совместно с представителями милиции и управления образования объездили львовские школы и определили среди них те, которые являются первоочередными в списке на установку видеокамер. По словам депутата Львовского горсовета Игоря МИКИТИНА, видеонаблюдение «даст возможность следить за поведением школьников, определять случаи его нарушения и будет способствовать минимизации преступного влияния на несовершеннолетних».

По сообщению пресс-службы горсовета, всего из городского бюджета в этом году выделены 2,4 млн. грн. на реализацию комплексной программы профилактики преступности в городе Львове на 2007-2008 гг. Кроме установки камер видеонаблюдения на территории школ, также будет закуплено дополнительное оборудование для участковых пунктов милиции, обустроены дополнительные пешеходные переходы в наиболее аварийных местах на дорогах.

Напомним, что во Львове на площади Рынок в рамках комплексной программы «Безопасный город» уже установлен 19 камер видеонаблюдения. Кроме этого, в ближайшее время камеры будут установлены на улице Стрыйской возле Монумента Славы, где участились случаи вандализма, и в районе львовского аэропорта, где всегда большое скопление людей.