Экипаж самолета Ту-154, потерпевшего катастрофу

Опубликован список членов экипажа самолета Ту-154, потерпевшего катастрофу под Донецком. Как сообщила РБК пресс-секретарь авиакомпании "Пулковские авиалинии", в состав экипажа входили: командир корабля - Игорь Корогодин, второй пилот - В.Онищенко, второй пилот - А.Ходневич, штурман - И.Левченко, бортмеханик - В.Макаров, стюардессы - Т.Багрецова, Л.Марышева, С.Семичихина, Ю.Кирченкова, а также стюард А.Шапошников. РосБизнесКонсалтинг

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