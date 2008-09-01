Ющенко поздравил мусульман Украины с рамаданом
23:32, 01 сентября 2008Разное
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Сообщает пресс-служба главы государства
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил мусульман Украины со священным месяцем рамадан и началом мусульманского поста.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
“Сердечно поздравляю мусульман Украины со священным месяцем рамадан и началом мусульманского поста. Высоко ценю ваш вклад в развитие украинского общества и усилия, направленные на утверждение духовности мира, милосердия и любви”, - отметил В.ЮЩЕНКО и пожелал всем мусульманам Украины крепкого здоровья, счастья, благосостояния, дальнейших успехов и достижений на праведном пути.
“Пусть время намаза наполнит ваши сердца покоем и искренней и непреклонной верой во Всевышнего”, - отметил Президент.
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