Ющенко поздравил мусульман Украины с рамаданом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил мусульман Украины со священным месяцем рамадан и началом мусульманского поста.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

“Сердечно поздравляю мусульман Украины со священным месяцем рамадан и началом мусульманского поста. Высоко ценю ваш вклад в развитие украинского общества и усилия, направленные на утверждение духовности мира, милосердия и любви”, - отметил В.ЮЩЕНКО и пожелал всем мусульманам Украины крепкого здоровья, счастья, благосостояния, дальнейших успехов и достижений на праведном пути.

“Пусть время намаза наполнит ваши сердца покоем и искренней и непреклонной верой во Всевышнего”, - отметил Президент.