Волонтерское объединение "Народный Тыл" приглашает вас встретить детей погибших военных, которые возвращаются из двухнедельного отдыха в Болгарии

47 детей и шестеро их мам провели две недели на море за счет одного-единственного спонсора, гражданина другого государства. В конце июля на отдых едет и вторая группа из 50 человек. Таким образом, за счет анонимного благодетеля отдохнет почти сто детей, которые остались без папы.

Пока же «Народный Тыл» выражает отдельную благодарность тем, благодаря кому уже отдохнули дети:

- анонимному спонсору из другой страны;

- авиакомпании «Роза ветров» (за стопроцентно бесплатные авиаперевозки)

- Послу Республики Болгария в Украине Красимиру Минчеву и Консулу Благомиру Бацанову

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Дата встречи: пятница, 15 июля

Время: 15.55

Место: аэропорт «Борисполь» (просим уточнять на сайте аэропорта информацию относительно рейса Бургас-Киев авиакомпании «Роза ветров»)

Контактное лицо до прилета самолета: 067 948 66 20 (Ирина Гук)

Координатор поездки, контактное лицо после прилета самолета: 097 100 64 33 (Светлана Бахвалова)