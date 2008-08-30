В столкновении двух Фольксвагенов погиб человек, еще 6 пострадали

В Херсонской области в результате столкновения двух автомобилей погиб один человек, еще 6 пострадали.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, на автодороге Херсон-Джанкой-Феодосия-Керчь вблизи пгт Каланчак водитель автомобиля “Volkswagen Transporter”, двигаясь в направлении Крыма, при выполнении маневра обгона выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем “Volkswagen Passat”, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель автомобиля “Volkswagen Passat” от полученных травм погиб на месте происшествия, еще двое пассажиров этого автомобиля и четверо пассажиров “Volkswagen Transporter” получили телесные повреждения.