21-летний американец чуть не утонул в шоколаде

21-летний работник компании, производящей ингредиенты для изготовления шоколада, в пятницу испытал то, о чем может только мечтать любитель шоколада - искупался в нем с ног до головы.

Правда, Дармин Гарсиа (Darmin Garcia) не был в восторге от развития событий, сообщает AP - ведь он просто пытался протолкнуть очередную порцию вязкой коричневой массы в воронку, но случайно поскользнулся и сам упал в бак. Гарсия говорит, что шоколад попал ему в глаза и уши, что у него было ощущение, будто он весит полтонны и не может даже пошевелиться.

По словам полицейского, температура шоколада в баке достигала 43 градусов по Цельсию - больше, чем температура воды в горячей ванне. Коллеги, полиция и пожарники пытались вытащить Гарсию из импровизированного болота, но лишь через два часа, когда в шоколад для разжижения было добавлено масло какао, им удалось достигнуть своей цели.

Врачи оказали пострадавшему необходимую медицинская помощь и отпустили его восвояси. Вряд ли Дармин Гарсия захочет съесть плитку-другую шоколада в ближайшее время.

Лента.ру