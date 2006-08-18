”Мерседес” столкнулся с локомотивом
Погиб 1 человек и пострадало двое
Во Львовской области вблизи с. Сороки - Львовские на нерегулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение маршрутного такси "Мерседес-Бенц" с локомотивом, в результате чего погиб 1 человек (пассажирка маршрутного такси) и пострадало двое.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, авария произошла 16 августа в 19.17 в результате нарушения правил дорожного движения.
Пострадавшие с травмами разной степени тяжести госпитализированы.
Задержки движения поездов не было.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины во Львовской области.
***Всего за минувшие сутки на территории страны зарегистрировано 138 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 14 человек и 173, - травмированы.