Чешское телевидение сняло в Житомире фильм о преступлениях НКВД

Чешское телевидение провело в Житомире съемки документального фильма "Преступления НКВД против чехов в Украине".

Об этом УНИАН сообщили в Государственном архиве Житомирской области, с работниками которого встречались авторы фильма - автор сценария, научный работник Мечислав БОРАК и другие члены творческой группы публичного телевидения телестудии Остравы (Чехия).

Съемки проводились в местах массовых репрессий, в частности, на Путятинский площади.

Фильм продолжат снимать во Львове и Киеве, а 13 ноября этого года покажут на чешском телевидении.