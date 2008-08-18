Чешское телевидение сняло в Житомире фильм о преступлениях НКВД
01:07, 18 августа 2008Разное
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Работу продолжат во Львове и Киеве
Чешское телевидение провело в Житомире съемки документального фильма "Преступления НКВД против чехов в Украине".
Об этом УНИАН сообщили в Государственном архиве Житомирской области, с работниками которого встречались авторы фильма - автор сценария, научный работник Мечислав БОРАК и другие члены творческой группы публичного телевидения телестудии Остравы (Чехия).
Съемки проводились в местах массовых репрессий, в частности, на Путятинский площади.
Фильм продолжат снимать во Львове и Киеве, а 13 ноября этого года покажут на чешском телевидении.
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