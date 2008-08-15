У Черновецкого расписали все платные парковки в центре Киева

Киевская городская государственная администрация утвердила схему мест для платной парковки транспортных средств в центральной части города.

В соответствии с документом, текст которого обнародован на официальном веб-портале столичной власти, центр города ограничен: Европейской площадью, улицами Трехсвятительской, Михайловской, Большой Житомирской, Владимирской, Льва Толстого, Красноармейской, Саксаганского, Эспланадой, Бассейной, Шелковичной, Грушевского.

В распоряжении отмечается, что действие территориальной зоны распространяется на территорию проездных частей дорог и прилегающих к ним территорий, кроме мест, где парковка транспортных средств запрещена в соответствии с правилами дорожного движения.

Коммунальному предприятию «Киевтранспарксервис» упомянутым распоряжением поручено организовать места платной парковки на придомовых территориях отмеченной зоны с учетом требований законодательства.

Главному управлению транспорта КГГА поручено создать специальную комиссию с привлечением работников профильных структур города для определения целесообразности существующих и введения дополнительных ограничений относительно остановки и стоянки автотранспорта.