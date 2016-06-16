16 июня в 10.00 в Украинском кризисном медиа-центре, по адресу: Украинский дом, ул. Крещатик, 2 (2 этаж), состоится круглый стол: «Холодное будущее коммунальной теплоэнергетики Украины. Остановит ли новый законопроект Минрегиона коллапс отрасли?»

Темы для обсуждения:

1. Представление законопроекта Минрегиона, который может решить проблемы неплатежей теплокоммунэнерго.

2. Без возврата долгов Нафтогаза теплоэнерго не получат газ для выработки тепла уже этой зимой. Как решить главную проблему?

3. Должны ли местные власти помогать своим теплоэнерго решать проблемы неплатежей?

4. Ожидает ли Украину лавина неплатежей по новым тарифам и приведет ли это к коллапсу отрасли? Как будут отключать должников за тепло?

Приглашенные спикеры:

1. Эдуард Кругляк, заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины;

2. Руслан Машляковский, член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг;

3. Наталия Хоцяновская, директор департамента экономики систем жизнеобеспечения Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины;

4. Юрий Войтович, директор департамента энергоэффективности и энергосбережения НАК «Нафтогаз Украины»;

5. Юрий Колбушкин, директор департамента-член правления. Департамент налогового планирования и регуляторной политики НАК «Нафтогаз Украины»;

6. Александр Симчишин, городской голова города Хмельницкий;

7. Александр Фоменко, генеральный директор ПАО «Киевэнерго»;

8. Сергей Дунайло, вице-президент Межотраслевой Ассоциации «Укртеплокоммунэнерго».

Модератор:

Дмитрий Григорьев, заместитель генерального директора «Центра исследований энергетики» (EIRCenter.com)

Для представителей СМИ необходима предварительная аккредитация:

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Ирина Ковальчук

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