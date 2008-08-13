В Киеве сгорела маршрутка

Во вторник около 19.00 в Шевченковском районе Киева на углу улиц Щусева и Елены Телиги в маршрутном такси „Богдан” (маршрут №242) возник пожар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, спасатели через две минуты прибыли к месту происшествия и ликвидировали пожар.

По словам очевидцев и пассажиров, маршрутка остановилась возле светофора и из-под нее пошел дым. Водитель открывал все двери для выхода пассажиров, а сам с помощью огнетушителя пытался затушить пламя, но безрезультатно.

В результате пожара выгорел салон автомобиля и кузов. По предварительному заключению специалистов, причиной пожара стало короткое замыкание.

Никто из людей не пострадал.