В Киеве сгорела маршрутка
12:47, 13 августа 2008Разное
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Во вторник около 19.00 в Шевченковском районе Киева на углу улиц Щусева и Елены Телиги в маршрутном такси „Богдан” (маршрут №242) возник пожар.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, спасатели через две минуты прибыли к месту происшествия и ликвидировали пожар.
По словам очевидцев и пассажиров, маршрутка остановилась возле светофора и из-под нее пошел дым. Водитель открывал все двери для выхода пассажиров, а сам с помощью огнетушителя пытался затушить пламя, но безрезультатно.
В результате пожара выгорел салон автомобиля и кузов. По предварительному заключению специалистов, причиной пожара стало короткое замыкание.
Никто из людей не пострадал.
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