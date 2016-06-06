Компания "М.С.Л." во второй раз подтвердила соответствие своей работы европейским стандартам

Таким образом, на сегодняшний день«М.С.Л.» остается единственным оператором государственных лотерей на постсоветском пространстве, который смог получить в 2013 и подтвердить в 2016 соответствие главным принципам Европейской Ассоциации государственных и ТОТО лотерей.

Европейская Ассоциация государственных и ТОТО лотерей (The European State Lotteries and Toto Association - EL) – объединяет лотерейные компании Европейских стран, Израиля и некоторых стран СНГ. Компания «М.С.Л.» стала членом EL еще в 1993 году, что стало признанием ее ответственной прозрачной и успешной деятельности.

В июне 2013 года компания «М.С.Л.» получила «Сертификат соответствия стандартам ответственной игры» от Европейской Ассоциации государственных и ТОТО лотерей и стала единственным оператором лотерей в Украине и на постсоветском пространстве, который получил такой сертификат. Получение Сертификата свидетельствовало о том, что все бизнес-процессы кампании приведены в соответствие к европейским стандартам, которые направлены защищать интересы игроков в лотереи.

Как сообщил представитель компании «М.С.Л.» Андрей Урядов, который принимал участие в церемонии вручения Сертификата, "М.С.Л. единственный из лотерейных операторов в Украине привел свои бизнес-процессы в соответствие с европейскими стандартами ответственной игры. Это означает, что и мы, и наши игроки ведем игру по стандартам развитых европейских стран, для которых социальная ответственность и забота об игроках - условие №1. Эти стандарты предусматривают прозрачное ведение бизнеса согласно с европейским законодательством и этическими нормами, уважение к правам игроков, взвешенность и предотвращение игромании. Получение этого Сертификата – честь для нас и очередное подтверждение нашей открытости, честности и ответственности».