Компания "М.С.Л." во второй раз подтвердила соответствие своей работы европейским стандартам
На прошлой неделе в городе Марракеш (Марокко) на торжественной церемонии, которая предшествовала открытию Генеральной Ассамблеи Европейской Ассоциации государственных и ТОТО лотерей, украинской компании «М.С.Л.» во второй раз был вручен «Сертификат соответствия стандартам ответственной игры».
Таким образом, на сегодняшний день«М.С.Л.» остается единственным оператором государственных лотерей на постсоветском пространстве, который смог получить в 2013 и подтвердить в 2016 соответствие главным принципам Европейской Ассоциации государственных и ТОТО лотерей.
Европейская Ассоциация государственных и ТОТО лотерей (The European State Lotteries and Toto Association - EL) – объединяет лотерейные компании Европейских стран, Израиля и некоторых стран СНГ. Компания «М.С.Л.» стала членом EL еще в 1993 году, что стало признанием ее ответственной прозрачной и успешной деятельности.
В июне 2013 года компания «М.С.Л.» получила «Сертификат соответствия стандартам ответственной игры» от Европейской Ассоциации государственных и ТОТО лотерей и стала единственным оператором лотерей в Украине и на постсоветском пространстве, который получил такой сертификат. Получение Сертификата свидетельствовало о том, что все бизнес-процессы кампании приведены в соответствие к европейским стандартам, которые направлены защищать интересы игроков в лотереи.
Как сообщил представитель компании «М.С.Л.» Андрей Урядов, который принимал участие в церемонии вручения Сертификата, "М.С.Л. единственный из лотерейных операторов в Украине привел свои бизнес-процессы в соответствие с европейскими стандартами ответственной игры. Это означает, что и мы, и наши игроки ведем игру по стандартам развитых европейских стран, для которых социальная ответственность и забота об игроках - условие №1. Эти стандарты предусматривают прозрачное ведение бизнеса согласно с европейским законодательством и этическими нормами, уважение к правам игроков, взвешенность и предотвращение игромании. Получение этого Сертификата – честь для нас и очередное подтверждение нашей открытости, честности и ответственности».