2 сентября мэр Киева выйдет на улицу с веником

2 сентября в Киеве будет проведен субботник, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал: «Я тоже буду на этом субботнике, но скорее без бревна, а с веником в руке».

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, он ожидает, что во время проведения субботника узнает много о новых проблемах столицы.

Как сказал мэр, субботник будет широко освещать ТРК «Киев».