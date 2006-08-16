2 сентября мэр Киева выйдет на улицу с веником
13:22, 16 августа 2006Разное
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Узнать о новых проблемах столицы...
2 сентября в Киеве будет проведен субботник, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.
Как передает корреспондент УНИАН, он сказал: «Я тоже буду на этом субботнике, но скорее без бревна, а с веником в руке».
По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, он ожидает, что во время проведения субботника узнает много о новых проблемах столицы.
Как сказал мэр, субботник будет широко освещать ТРК «Киев».
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