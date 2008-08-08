Грузия начала военную операцию в Южной Осетии (фоторепортаж)

11:02, 08 августа 2008
Разное
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Идет мобилизация и бой за Цхинвали

Грузия начала военную операцию в Южной Осетии.

В ночь на 8 августа 2008 г. Грузия официально уведомила руководство российских миротворцев о начале военных действий в отношении Южной Осетии, официально назвав происходящее "операцией по наведению в Цхинвальском регионе конституционного порядка".

Утром президент страны Михаил Саакашвили заявил, что силовыми структурами Грузии были освобождены два крупных района, а также наиболее крупное село Дмениси, взят в окружение город Цхинвали, бои ведутся уже в центральной части города.

Президент также заявил, что уже мобилизовано до 10 тысяч резервистов. По его словам, российские ВВС бомбят города Грузии, что является фактом международной агрессии.

Фото АР

Фото Reuters

Фото Reuters

Фото Reuters

Фото Reuters

Фото Reuters

Фото Reuters

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