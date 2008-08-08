Грузия начала военную операцию в Южной Осетии (фоторепортаж)

Грузия начала военную операцию в Южной Осетии.

В ночь на 8 августа 2008 г. Грузия официально уведомила руководство российских миротворцев о начале военных действий в отношении Южной Осетии, официально назвав происходящее "операцией по наведению в Цхинвальском регионе конституционного порядка".

Утром президент страны Михаил Саакашвили заявил, что силовыми структурами Грузии были освобождены два крупных района, а также наиболее крупное село Дмениси, взят в окружение город Цхинвали, бои ведутся уже в центральной части города.

Президент также заявил, что уже мобилизовано до 10 тысяч резервистов. По его словам, российские ВВС бомбят города Грузии, что является фактом международной агрессии.

Фото Reuters