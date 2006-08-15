Андрей Шевченко ждет второго ребенка

Не успел Андрей Шевченко перебраться на Туманный Альбион и сыграть свои первые матчи в футбольном клубе Абрамовича, как жена Кристен Пазик сделала ему настоящий подарок.

У Шевы будет второй ребенок. Эту информацию подтвердили в "Челси".

К сожалению, другие подробности остаются большим секретом. Пока неизвестен ни пол будущего ребенка, ни то, каким будет его имя. Кстати, за этим, кажется, дело не станет. Фанаты Шевченко уже начали спорить, как же назовет Андрей своего второго сына (дочку?).

Первого же своего сына супруги назвали Джордан. Ему сейчас чуть меньше двух лет.

Рождение второго ребенка со стороны Кристен некоторые считают своего рода вознаграждением Андрею за то, что он согласился переехать в Англию.

Что бы ни говорил сам Шевченко, окончательно к переезду его склонила жена. Американская модель Пазик плохо говорит по-итальянски, и сидеть в Милане с ребенком ей просто скучно.

В прошлом году она всего четыре раза принимала участие в больших показах мод, а все остальное время была вынуждена проводить дома.

Говорят, что как-то на одном из светских раутов американка познакомилась с женой Романа Абрамовича Ириной. Узнав о том, что Абрамович хочет пригласить в "Челси" ее мужа, Пазик поинтересовалась у Ирины, не найдется ли для нее работы в Лондоне. Через несколько дней подруга перезвонила и сказала, что нашла ей теплое местечко в одном из лучших модельных агентств.

После этого Шевченко обрабатывали уже двое - Роман Абрамович и собственная жена.

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