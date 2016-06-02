2 июня в 13-30 - Состоится пресс-конференция по случаю открытия 11-го турнира Международной Футбольной Лиги для лиц с ограниченными возможностями Seni Cup 2016. Организатор турнира – компания «Белла-Трейд», официальный импортер продукции TM Seni в Украине. Турнир проходит при поддержке Министерства социальной политики Украины, Посольства Республики Польша в Украине, Федерации футбола Украины, Федерации футбола г.Киева и компании TZMO SA. В 2016 году в футбольном турнире, который будет проходить по всем правилам FIFA с судейской командой от Федерации футбола г. Киева, примут участие 12 команд из психоневрологических и детских домов-интернатов со всей Украины. Команда-победитель украинского отборочного турнира поедет в июле на международный финал в Польшу, где встретятся команды из 10 европейских стран.

В программе: 13:30 пресс-конференция. Участники: ген.директор компании «Белла-Трейд» Михал Вишневски, посол Республики Польша в Украине Генрик Литвин, зам.министра социальной политики Украины Виталий Мущинин, гендиректор СК «PZU Украина Страхование жизни» Збигнев Шолыга, народная артистка Украины Наталья Бучинская, исполнительный директор Ассоциации футбола инвалидов Украины Александр Остапа, директор по маркетингу компании «Микон-трейд», ТМ Globex, Евгений Коршиков. В 14-00 – торжественное открытие турнира, почетными гостями которого также станут представители Федерации футбола г.Киев, ГО «Украинские правозащитные инициативы», а также ветераны ФК «Динамо» (Киев). 14-30 - праздничный концерт с участием артистов детских вокальных и танцевальных коллективов «Эра творчества» и народной артистки Украины Натальи Бучинской. В 15-30 – старт футбольных матчей. Для представителей СМИ будет организован трансфер на базу «Святошин» и обратно. Сбор журналистов состоится 2 июня в 12-15, м. Шулявская (площадь возле танка). Нужна аккредитация. Телефон: 050-332-29-51, e-mail: vygovska@gmail.com

3 июня

12-45 - Состоится торжественное закрытие 11-го турнира Международной Футбольной Лиги для лиц с ограниченными возможностями Seni Cup 2016. Организатор турнира – компания «Белла-Трейд», официальный импортер продукции TM Seni в Украине. Турнир проходит при поддержке Министерства социальной политики Украины, Посольства Республики Польша в Украине, Федерации футбола Украины, Федерации футбола г.Киева и компании TZMO SA. Почетные гости: представители посольства Республики Польша в Украине, Министерства социальной политики Украины, Федерации футбола г.Киева, Ассоциации инвалидов футбола Украины, партнеры турнира, а также ветераны ФК «Динамо» (Киев). В 13-00 награждение команд-победителей и участников турнира дипломами, кубками, медалями, а также подарками от электронно-инновационного партнера ТМ Globex и ГО «Украинские правозащитные инициативы». Нужна аккредитация. Телефон: (050) 332-29-51, vygovska@gmail.com