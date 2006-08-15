Умерла старейшая в мире лошадь Пржевальского

В пражском зоопарке "Троя" скончалась 34-летняя кобыла Цилка.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на "Радио Прага", она была самой старой на свете лошадью Пржевальского - в дикой природе они доживают только до 20 лет.

Цилка официально стала самой старой дикой лошадью планеты в феврале этого года, когда в Лодзи (Польша) умер жеребец Бенто.

Сейчас в мире живет около двадцати лошадей Пржевальского, которым более 30 лет.