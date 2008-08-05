Пожар высотки в Днепропетровске (фото)
Огонь возник на 9-м этаже
Пожар в центре Днепропетровска по ул. Набережная Ленина, 29-а, возник вчера в 17.40 в десятиэтажном здании Днепропетровского проектного института "Днепроцивилпроект" на 9-м этаже в арендуемом помещении Днепропетровского филиала центра земельного кадастра. Потом пожар распространился на арендуемое помещение Управления земельных ресурсов Днепропетровска.
На месте пожара работала оперативная группа Главного управления МЧС в Днепропетровской области.
Пожар в помещении Управления земельных ресурсов повредил документацию, оргтехнику, мебель. Жертв и пострадавших нет.
По данным пресс-службы, пожар был ликвидирован подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС в составе 22 отделений сегодня в 00.50.
Воспользовавшись близостью Днепра, спасатели брали воду прямо из реки.
Причина пожара устанавливается.
Фото Евгения Лаптева / УНИАН