Пожар высотки в Днепропетровске (фото)

Пожар в центре Днепропетровска по ул. Набережная Ленина, 29-а, возник вчера в 17.40 в десятиэтажном здании Днепропетровского проектного института "Днепроцивилпроект" на 9-м этаже в арендуемом помещении Днепропетровского филиала центра земельного кадастра. Потом пожар распространился на арендуемое помещение Управления земельных ресурсов Днепропетровска.

На месте пожара работала оперативная группа Главного управления МЧС в Днепропетровской области.

Пожар в помещении Управления земельных ресурсов повредил документацию, оргтехнику, мебель. Жертв и пострадавших нет.

По данным пресс-службы, пожар был ликвидирован подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС в составе 22 отделений сегодня в 00.50.

Воспользовавшись близостью Днепра, спасатели брали воду прямо из реки.

Причина пожара устанавливается.

Фото Евгения Лаптева / УНИАН