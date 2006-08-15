Ющенко тушил пожар вблизи своей резиденции в Крыму

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к Министерству чрезвычайных ситуаций с просьбой усилить предупредительные меры в местах возможного возникновения лесных пожаров и поблагодарил за оперативность в тушении пожара в Ялтинском заповеднике.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, по мнению В.ЮЩЕНКО, для усиления противопожарных предупредительных мер спасательные службы должны сотрудничать с милицией и работниками лесничества.

В.ЮЩЕНКО провел телефонный разговор с министром по вопросам чрезвычайных ситуаций Виктором БАЛОГОЙ и поинтересовался подготовкой и техническим обеспечением соответствующих подразделов министерства.

Глава государства также поблагодарил крымское управление МЧС за оперативность во время тушения пожара, который произошел в Крыму, в районе поселка Олива, неподалеку от государственных резиденций, в частности, летней резиденции Президента.

Сигнал о возгорании леса поступил на пост МЧС в понедельник, 14 августа в 19.50. Первыми на место происшествия прибыли спасательные подразделения из Ялты, Фороса и Алупки. Огонь возник на скалистой незаселенной местности вблизи горы Ай-Петри, и после 20.00 из-за сильного ветра, который дул в сторону Оливы, огонь перекинулся туда. Работники МЧС срочно приняли все меры, чтобы отсечь населенный пункт от огня. На 22.30 в тушении пожара принимали участие 172 спасателя и 31 единица техники.

Тогда же В.ЮЩЕНКО позвонил по телефону начальнику Главного управления МЧС Крыма Сергею ВАСИЛЕНКО. Тот доложил главе государства о действиях спасателей и заверил, что ситуация находится под их контролем.

Президент также лично прибыл на место тушения и обратился к работникам МЧС с просьбой готовиться к эвакуации людей из Оливы. Однако около 23.30 спасатели погасили огонь, который распространялся по верхушкам деревьев и представлял угрозу жителям поселка, и поэтому необходимость в эвакуации отпала. В 0.45 вторника верховой огонь был отсечен также от дачных участков, расположенных близ места возгорания. С этого момента угрозы человеческим жизням не было и спасатели стали локализовать пожар, что удалось сделать к 6 утра.

По состоянию на 10.30 15 августа на месте пожара работают 250 спасателей, которые занимаются окончательной его ликвидацией. Как сообщали информагентства, в результате этого происшествия в Крыму сгорело около 10 га леса. Человеческих жертв нет.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы МЧС, в Крыму возле с. Олива Ялтинского района на территории Оползневского лесничества Ялтинского горно-лесного заповедника вчера вечером в результате неосторожного обращения с огнем неустановленного лица возник пожар. Всего сгорело 10 га. Сегодня утром пожар локализован. Жертв и пострадавших нет.