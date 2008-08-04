Nissan хочет вставить в педаль газа авторегулятор расхода топлива

Японская автостроительная компания Nissan планирует оснащать свои машины педалями газа, которые не позволят водителям расходовать слишком много топлива при разгоне, говорится в сообщении компании.

Третий по величине производитель автомобилей в Японии намерен устанавливать "экопедаль" на свои машины, начиная с 2009 года. Компания не уточняет, какие именно модели автомобилей будут оснащены такими устройствами.

"Экологическая" педаль газа будет самостоятельно совершать возвратное движение при избыточной силе нажатия и повышенном расходе топлива. Она может быть включена или выключена водителем.

"Эта система получает данные об уровне потребления топлива во время ускорения и езды с постоянной скоростью, а затем вычисляет оптимальный уровень ускорения. Когда водитель давит на педаль слишком сильно, система противодействует ему с помощью специального контрольного механизма", - цитирует сообщение РИА "Новости".

Исследования, проведенные специалистами компании, показали, что данное устройство, также проецирующее данные о расходе топлива на приборную панель, способно повысить экономию топлива на 5-10% в зависимости от условий вождения.

В 2007 году Nissan пообещал оснастить все новые автомобили индикаторами расхода топлива, указывающими оптимизацию уровня зеленым, мигающим или желтым световыми сигналами.