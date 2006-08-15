Люди Януковича позавидовали лаврам Лазаренко?

Народный депутат Украины, советник премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и его бывший пресс-секретарь Анна ГЕРМАН написала книгу о В.ЯНУКОВИЧЕ. Рабочее название - «Залізний господар».

Об этом А.ГЕРМАН рассказала в интервью «Главреду».

По ее словам, рукопись уже готова. «Я решила посвятить 10 дней отпуска последним корректировкам, хочу еще раз перечитать написанное на протяжении двух лет, добиться, чтобы все улеглось, дописать заключительную часть – о возвращении Виктора Федоровича во власть, возможно, сгладить некоторые слишком острые оценки», - говорит А.ГЕРМАН.

По словам А.ГЕРМАН, на написание книги ее вдохновила сама личность Виктора ЯНУКОВИЧА: «С самого начала я на интуитивном уровне почувствовала, что это мощный характер, что он оставит свой след в истории, и что этот след не будет восприниматься однозначно. Я пыталась понять, почему он именно такой, каков есть. Это попытка увидеть все с другой стороны – не так, как ЯНУКОВИЧА воспринимали на Майдане. Мне кажется, обществу это будет интересно».

А.ГЕРМАН рассказала, что «книга была завершена еще перед парламентскими выборами. Но я решила, с одной стороны, подождать их результатов, а с другой – дождаться последних событий, связанных с формированием коалиции и правительства. На протяжении двух лет я верила, что все закончится так, как закончилось – Украиной будут руководить два Виктора. Сейчас я получила моральную сатисфакцию».

Говоря о том, как будет называться книга, А.ГЕРМАН сказала, что на данный момент существует вариант «Залізний господар», но, возможно, будет новое название.

Она рассказала, что «писала книгу о судьбе человека, о том, как его воспринимает окружение. Хотя могу сказать, что за прошедшие полтора года люди глубже познали личность ЯНУКОВИЧА».

По словам А.ГЕРМАН, при написании книги она не консультировалась ни с В.ЯНУКОВИЧЕМ, ни с представителями его окружения: «…это мои личные впечатления, может, не очень объективные. Но это попытка взгляда «с той стороны».

Книгу, написанную в жанре документальной повести А.ГЕРМАН собирается издать за собственные средства – за депутатскую зарплату. «Мои проекты никто не финансирует. Я не хочу стать зависимой от тех людей, которые дают деньги», - сказала А.ГЕРМАН.

По ее словам, двух ее депутатских зарплат хватит на то, чтобы выпустить где-то две тысячи экземпляров. Книга должна выйти уже этой осенью.