За освобождение украинских моряков повстанцы требуют 1 млн. долларов

Нигерийские повстанцы за освобождение двух украинских моряков требуют 1 млн. долл.

Об этом сообщил «Газете по-киевски» сотрудник консульской службы Посольства Украины в Нигерии Виктор ДУМА.

Он отметил, что повстанцы сразу после похищения выставили условие: деньги в обмен на жизнь моряков. В то же время представители нигерийской нефтедобывающей компании «Трико Сеплай» вступили в переговоры с повстанцами и вроде как договорились, что похитители освободят украинцев и норвежцев не за деньги, а за социальную помощь нефинансового характера. Однако, по словам В.ДУМЫ, в последний момент все договоренности сорвались.

«Похитители отказались от социальной помощи и потребовали выдать им 1 млн. долл., – сказал В.ДУМА. – Это было неожиданно, так как мы думали, что со дня на день наших моряков освободят, и мы сможем отправить их домой».

В настоящее время, как уточнил В.ДУМА, нигерийская компания снова ведет переговоры с повстанцами, чтобы уменьшить сумму выкупа.

Как пишет газета, о моряках известно, что они живы. Однако вызывает обеспокоенность состояние здоровья захваченных. В украинском посольстве рассказали, что заложникам срочно понадобились антималярийные медпрепараты. Их украинцам и норвежцам передадут представители нигерийской компании.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 9 августа в территориальных водах Нигерии с борта норвежского судна „Northern Comrade”, которое обслуживает нефтедобывающие платформы, группой неизвестных лиц были похищены четыре члена экипажа: двое граждан Украины и двое граждан Норвегии.

9 августа Посольство Украины в Нигерии направило в МИД Нигерии соответствующие ноты с требованием задействовать возможности нигерийских компетентных органов для скорейшего освобождения заложников.

10 августа представители компании „Trico Supply AS” в Нигерии, которая отвечала за отбор экипажа норвежского судна „Northern Comrade”, провели беседу с нигерийцами, захватившими заложников из этого судна, и встретились непосредственно с захваченными моряками. Представители компании сообщили, что состояние захваченных заложников удовлетворительное.