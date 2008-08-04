ДТП в Киеве: автомобиль разорвало на две части (фото)

В субботу, 2 августа, в 06:30 на Московском проспекте произошла авария. Водитель не справился с управлением и "Мазда", зацепив бордюр, боком ударилась о столб, который разорвал машину на две части.

В результате аварии, 26-летний водитель и один пассажир погибли на месте. Второй пассажир, который находился в салоне авто выжил. Его с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. Предварительная причина ДТП — превышение скорости.

Кияни