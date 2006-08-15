Под Ялтой сгорел лес
09:02, 15 августа 2006Разное
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В результате неосторожного обращения с огнем возник пожар
В Крыму возле с. Олива Ялтинского района на территории Оползнивского лесничества Ялтинского горно-лесного заповедника вчера вечером в результате неосторожного обращения с огнем неустановленного лица возник пожар.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, горит очагами молодой сосновый лес и лесной настил. Всего сгорело 10 га.
Сегодня утром пожар локализован. Жертв и пострадавших нет.
К гашению пожара привлечено 390 человек личного состава и 46 единиц специальной и приспособленной техники
На месте пожара работает оперативная группа Главного управления МЧС Украины в АР Крым.
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