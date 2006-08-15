Под Ялтой сгорел лес

В Крыму возле с. Олива Ялтинского района на территории Оползнивского лесничества Ялтинского горно-лесного заповедника вчера вечером в результате неосторожного обращения с огнем неустановленного лица возник пожар.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, горит очагами молодой сосновый лес и лесной настил. Всего сгорело 10 га.

Сегодня утром пожар локализован. Жертв и пострадавших нет.

К гашению пожара привлечено 390 человек личного состава и 46 единиц специальной и приспособленной техники

На месте пожара работает оперативная группа Главного управления МЧС Украины в АР Крым.