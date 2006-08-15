Грузовой микроавтобус столкнулся с легковиком

Вблизи с. Фащивка Перевальского района Луганской области на 766-ом км. автодороги Киев-Харьков-Должанский водитель грузового микроавтобуса "Ford Transit" не справился с управлением, в результате чего автобус выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем "ВАЗ-2101".

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибло 5 человек и 2 потерпевших с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Луганской области.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 173 дорожно-транспортных происшествия, в котором погибли 24 человека и 223, - получили травмы.