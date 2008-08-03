День десантника (16 фото)

12:19, 03 августа 2008
Разное
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... в Киеве, Крыму, Львове

Бывшие десантники празднуют День аэромобильных войск, 2 августа.

Киев

Крым, Балаклава

Львов

Губернатор Львовской области Николай Кмить вручает десантникам гобелен с портретом командующего ВДВ СССР в 1959-1979 гг. генерала Маргелова во время празднования Дня аэромобильных войск.

Фото Александра Бурковского, Александра Синицы, Алексея Сувирова, Александра Барана / УНИАН

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