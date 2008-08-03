День десантника (16 фото)
12:19, 03 августа 2008Разное
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... в Киеве, Крыму, Львове
Бывшие десантники празднуют День аэромобильных войск, 2 августа.
Киев
Крым, Балаклава
Львов
|Губернатор Львовской области Николай Кмить вручает десантникам гобелен с портретом командующего ВДВ СССР в 1959-1979 гг. генерала Маргелова во время празднования Дня аэромобильных войск.
Фото Александра Бурковского, Александра Синицы, Алексея Сувирова, Александра Барана / УНИАН
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