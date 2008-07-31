Тимошенко рассказывает журналистам про табак и пиво (фото)

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко на брифинге после заседания Верховной Рады, 31 июля.

На брифинге Юлия Тимошенко выразила удовлетворение тем, что сегодня Верховной Раде удалось повысить акцизный сбор на табак и табачную продукцию, в результате чего появилась возможность увеличить сумму поступлений в бюджет для восстановления районов, пострадавших от стихии, на 1,1 млрд. грн.

При этом она отметила, что осенью правительство планирует вынести на рассмотрение парламента вопрос о последующем повышении акциза на табак и табачные изделия.

Также Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что правительство предлагало поднять акцизы и на пиво и на алкогольные напитки, но это предложение не рассматривалось. «К сожалению, в ВР сидит очень много производителей пива и алкогольных напитков, они представлены в двух фракциях, в БЮТ их нет, я хочу подчеркнуть. Как только что-то касается бизнес-интересов этих депутатов, то они восстают просто радикально», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, объясняя почему решение о повышение акцизов на пиво и алкоголь не было принято.

Фото Александра Синицы / УНИАН