1 августа полное солнечное затмение пройдет через 13 часовых поясов. Оно начнется утром на севере Канады и закончится при закате солнца на территории Китая.

Максимальный эклипс полного солнечного затмения будет наблюдаться в России - возле города Надым. Здесь Солнце будет полностью закрыто на протяжении 2 минут и 26 секунд. Это произойдет в 16:21 по местному времени.

На территории Украины можно будет увидеть частичную фазу солнечного затмения (максимальная фаза 45%).