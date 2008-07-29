В рамках празднования Дня города 6-7 сентября в Москве пройдет Всемирный конгресс дураков. Об этом пишет газета "Газета" (GZT.RU), в распоряжение которой попал обсуждаемый столичным правительством план празднования Дня города.

Первый Всемирный конгресс дураков пройдет в Театре имени Сац. По данным "Российского PR-портала", конгресс продлится с 4 по 15 сентября. В нем примут участие Слава Полунин, Лео Басси, Джанго Эдвардс и другие знаменитые клоуны. Поддерживать мероприятие будет радиостанция "Юмор FM".

Также, по данным "Газеты", во время празднования Дня города на Лубянке пройдут народные гуляния под названием "В семейном дружеском кругу". У храма Христа Спасителя и на Поклонной горе состоятся концерты классической и джазовой музыки, на Гребном канале в Крылатском устроят светомузыкальные представления. Кроме того, в столице пройдут всероссийская ярмарка меда и праздничная программа "С любовью из Белоруссии".

Всего в списке праздничных мероприятий присутствует 587 пунктов.

Лента.ру