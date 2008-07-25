На Буковине в затопленном ливнем подвале утонул мужчина

Вечером 24 июля на Буковине в затопленном в результате непогоды подвале погиб 27-летний житель села Чорногузы Выжницкого района.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, он спустился в подвал, но из-за быстрого прибывания воды не смог оттуда выбраться и погиб.

Спасатели МЧС откачали воду, извлекли тело мужчины и передали его медикам.