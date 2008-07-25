На Буковине в затопленном ливнем подвале утонул мужчина
17:05, 25 июля 2008Разное
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В МЧС думают, что не смог выбраться
Вечером 24 июля на Буковине в затопленном в результате непогоды подвале погиб 27-летний житель села Чорногузы Выжницкого района.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, он спустился в подвал, но из-за быстрого прибывания воды не смог оттуда выбраться и погиб.
Спасатели МЧС откачали воду, извлекли тело мужчины и передали его медикам.
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