23 апреля в Киеве состоится выставка, посвященная 101-й годовщине Геноцида армян

23 апреля 2016 года с 16-00 до 19-00 в Украинском Доме в Киеве в рамках мероприятий, посвященных 101-й годовщине Геноцида армян 1915 года в Османской империи, пройдет выставка под символическим названием «Так, це геноцид!». Организатором выставки является молодежная организация NOR EDGE при поддержке Киевской Армянской Общины.

На выставке будут представлены более 200 уникальных фотоматериалов из архивов National Geographic, посольств и представительств различных стран, собранных по всему миру, которые подтверждают, что Геноцид армян 1915 года был и является историческим фактом. Кроме того, посетители смогут увидеть материалы о борьбе армян всего мира за признание Геноцида 1915 года, о реакции мира на эти события, а также о том, какова Республика Армения и ее место в современном мире.

Ожидается, что на выставке будут присутствовать Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армении в Украине Андраник Манукян, Глава Украинской Епархии Армянской Апостольской церкви Епископ Маркос Оганесян, председатель Киевской Армянской Общины Норик Геворкян.

Вход на выставку бесплатный.