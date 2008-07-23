Подросток погиб от удара молнии во время разговора по мобильнику

15:50, 23 июля 2008
Разное
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15-летний подросток из села Высоцкое Дубровицкого района Ривненской области погиб в результате удара молнии в момент разговора по мобильному телефону.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении МЧС в области, трагедия произошла на берегу реки Горынь, куда юноша пришел порыбачить вместе с двумя друзьями. Когда началась гроза, его друзья поспешили домой, а он остался на берегу. Установлено, что во время грозы пострадавший разговаривал по мобильному телефону.

 

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