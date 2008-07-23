Как будет работать новая система идентификации депутатских фейсов

Впечатление

Лидер блока своего имени Владимир Литвин разбил наголову идею Арсения Яценюка оборудовать депутатские рабочие места специальными сенсорными панелями, чтобы кнопки для голосования срабатывали лишь при условии приложения депутатского пальца. Литвин заверил, что консультировался со специалистами, и те заверили его, что подделать отпечатки пальцев очень просто.

Вообще-то сам факт, что лидер одной из парламентских фракций консультируется относительно того, возможно ли подделать какие-то приборы для голосования во ВР, уже сам по себе свидетельствует о “высоких отношениях”, которые сложились в парламенте...

Но господин Литвин пошел дальше: со ссылкой на того же эксперта предложил научить систему “Рада” фиксировать депутатские “фейсы” (еще один показательный момент – у лидера фракции язык не поворачивается назвать то, что у нардепа расположено на “фасаде” наверху, – лицом). Мол, очертания “фейса” подделать практически невозможно...

Может, оно и так, но стоит только представить себе сам процесс голосования, который подразумевает предъявление депутатского фейса еще одному специальному устройству на панели... А также наклоны депутатских спин и те части тела, которые неминуемо окажутся прямо на глазах у журналистов... Рейтинги телеканала “Рада”, который ныне перебивается с хлеба на воду на государственном финансировании, взлетят до небес. А пресса и население срочно будут учиться распознавать своих избранников по, пардон, задницам...

И как, интересно, нардепы будут привыкать к новой системе? Наверное, примерно так:

СПІКЕР: Доброго ранку. Розпочинаємо пленарне засідання Верховної Ради. Сьогодні в нас визначна подія – ми починаємо роботу з новою системою персонального голосування. Ідея належить депутатові Литвину. Ні, зараз не треба... Ваші привітання та подяку наш раціоналізатор матиме змогу отримати в перерві.

Так, будь ласка приготувалися. Увімкніть оновлену систему “Рада”. Проводимо тестове голосування. Шановні нардепи, я прошу вас зібратися... Приготуйтеся вкласти свої обличчя в отвори для голосування. Кому там не зручно? Заспокойтеся, я вас прошу...

Устаєте, нахиляєтеся... Система має ідентифікувати ваші, як сказав Литвин, “фейси”. Якісно ідентифікувати – щоб не було потім заяв, що в когось щось не спрацювало.

Що? Ложа преси ззаду? Ага, про це ми якось не подумали. Але нічого... Нахиляйтеся, нахиляйтеся – нічого страшного нема. Ну, покажете один раз журналістам свої справжні обличчя... Я прошу технічну службу ввімкнути систему “Рада”.

– А-а-а-а-а-а-а-а-а-а!..

– Ну що там ще трапилося? Фракція комуністів, заспокойте будь ласка свого лідера. Хто його там мацає? Петре Миколайовичу, то не щупальці бандерівського режиму... ні... і не фашистські недобитки. То вас мацає прилад для ідентифікації обличчя. Фракція комуністів, я вас дуже прошу, запхайте, будь ласка, свого лідера в отвір для ідентифікації. Ми маємо протестувати систему.

(Неартикульоване мукання з зали).

– З процедурного питання? Яке там процедурне питання? Ми систему намагаємося протестувати. Ганно Германівно, що там у вас? Припиніть смикатися, будь ласка. Система вже зафіксувала чотири ваших обличчя, і всі різні. Яка спідниця? Та не смикайте вашу спідницю... не знаю я, що там видно, чого не видно... Я з іншого боку сиджу. Заспокойтеся, будь ласка. Ні, не буде з процедурного питання, ще й процедури ніякої не було... Добре, я особисто вам обіцяю, що заблокую всіх чоловіків у щілинах для голосування, поки ви не встанете...

Колеги, ну так же не можна. Хто засунув у ідентифікаційний отвір фотографію Януковича? Сам доручив, бо пішов у справах? Шановні колеги, я ж вам казав, система ідентифікує тільки тривимірне зображення... От подивіться – Рінатові Леонідовичу двічі повторювати не треба. Цілком пристойне погруддя передав. Укладіть будь ласка погруддя Ахметова в отвір на пульті.

(Біганина й штовханина у залі, нардепи скупчилися біля одного з пультів, когось тягнуть, той видає напівзадушені крики).

– Що там ще сталося? Колега Бондаренко застряг в отворі для голосування? Ні, то не я. Кажу вам, заспокойтеся, я ще нікого не блокував. Ні, колега сам... (Нерозбірливо). Будь ласка, перекажіть розробникам системи, що стандартні щілини для всіх нардепів не підходять. Нехай якось пристосують до персональних даних чи що... Я прошу техперсонал перезапустити систему “Рада”. Шановні колеги, давайте зосередимося. Ще раз... Починаємо тестування...

От автора. Не знаю, дождемся ли мы хоть какой-то работы от Верховной Рады... Но в случае внедрения такого экзотичного способа голосования выражение “торговать лицом” – с учетом постоянной всплывающей информации о том, сколько стоило участие того или другого нардепа в конкретном голосовании – приобретет более чем конкретный смысл...

Вера Сорока, г. Киев