В ДТП в Запорожской области погибли две россиянки

В Запорожской области в результате ДТП погибли двое граждан России, еще три человека госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении МЧС, авария произошла накануне в Акимовском районе области.

«22 июля в 11.05 на 450-м километре автотрассы Харьков-Симферополь автомобиль «Лифан» под управлением 28-летней гражданки России столкнулся с автомобилем «Тойота». В результате ДТП погибли двое находившихся в «Лифан» граждан России: девочка 2002 г. р. и женщина 1977 г. р.», - сообщили в МЧС, отметив, что еще 3 человека: водители автомобилей и пассажир «Тойоты» с многочисленными травмами были госпитализированы в Акимовскую центральную районную больницу.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.