Сорос: храните деньги в драгоценных металлах

Известный финансист Джордж СОРОС прогнозирует продолжение падения американского доллара и советует вкладывать деньги в драгоценные металлы.

Об этом пишет газета «Известия в Украине».

«Вокруг Fannie Mae и Freddie Mac (крупнейшие американские ипотечные компании - УНИАН) продолжает расширяться воронка кризиса. Безусловно, это плохо скажется на всей американской экономике. Цены на нефть вполне могут продолжить свое движение вниз, начатое на прошлой неделе. Поэтому я укоротил свои позиции в нефтяных фьючерсах до отметки 137 долларов за баррель. Полагаю, в любом случае долгосрочные вложения в золото будут достаточно прибыльными и наименее рискованными», - цитирует издание Дж.СОРОСА.

Справка УНИАН. В 1992 году Дж.СОРОС своими спекуляциями обрушил британский фунт на 12% и за один день заработал на этом больше 1 млрд. долларов. На сегодняшний день его состояние приближается к 9 млрд. долларов.