Лесбийцы проиграли суд лесбиянкам

Греческий суд во вторник, 22 июля, не удовлетворил коллективный иск жителей острова Лесбос, по которому островитяне требовали закрепить за ними эксклюзивное право называться лесбийцами и лесбийками, сообщает интернет-издание Earth Times.

Напомним, группа жителей греческого острова Лесбос в апреле текущего года подала иск против Греческого союза геев и лесбиянок (OLKE). Островитяне требовали закрепить за ними исключительные права на слово "лесбийский" и исключить это слово из названия союза.

Лесбосский активист Димитрис Ламброу (Dimitris Lambrou) ранее неоднократно заявлял, что жители Лесбоса постоянно испытывают унижение из-за "присвоения" названия острова сторонницами женской однополой любви.

Cуд счел, что жители острова на имеют никаких исключительных прав на слово "лесбийский" и в иске отказал. Представитель OLKE Эвагелия Влами (Evagelia Vlami) так прокомментировала решение суда: "Это слово используется не только в названии нашего союза. Оно общеупотребительно в Европе, США, Великобритании и России".

Издание напоминает, что греческий остров имеет и другое название - Митилена. Однако всемирную известность остров получил из-за поэтессы Сапфо, жившей там в VI веке до нашей эры и писавшей поэмы, посвященные женской любви.

Лента.ру