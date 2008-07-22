Лесбийцы проиграли суд лесбиянкам
Греческий суд вынес решение
Греческий суд во вторник, 22 июля, не удовлетворил коллективный иск жителей острова Лесбос, по которому островитяне требовали закрепить за ними эксклюзивное право называться лесбийцами и лесбийками, сообщает интернет-издание Earth Times.
Напомним, группа жителей греческого острова Лесбос в апреле текущего года подала иск против Греческого союза геев и лесбиянок (OLKE). Островитяне требовали закрепить за ними исключительные права на слово "лесбийский" и исключить это слово из названия союза.
Лесбосский активист Димитрис Ламброу (Dimitris Lambrou) ранее неоднократно заявлял, что жители Лесбоса постоянно испытывают унижение из-за "присвоения" названия острова сторонницами женской однополой любви.
Cуд счел, что жители острова на имеют никаких исключительных прав на слово "лесбийский" и в иске отказал. Представитель OLKE Эвагелия Влами (Evagelia Vlami) так прокомментировала решение суда: "Это слово используется не только в названии нашего союза. Оно общеупотребительно в Европе, США, Великобритании и России".
Издание напоминает, что греческий остров имеет и другое название - Митилена. Однако всемирную известность остров получил из-за поэтессы Сапфо, жившей там в VI веке до нашей эры и писавшей поэмы, посвященные женской любви.