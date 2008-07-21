В ванне утонула годовалая девочка
23:13, 21 июля 2008Разное
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Сообщает Винницкая МЧС
В городе Жмеринка Винницкой области во время купания в ванне утонула годовалая девочка.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Украины в Винницкой области.
По их данным, трагедия произошла 19 июля около 21.30.
Пресс-служба отмечает, что во время купания в ванной комнате девочка осталась без присмотра родителей, которые потом обнаружили, что их дочка утонула.
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