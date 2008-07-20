Церковь просит Кремль избавиться от советских символов

Представители Русской православной Церкви (РПЦ) заявили, что российским властям следует осудить коммунизм. Как отметил и.о. секретаря по взаимоотношениям церкви и общества Московского патриархата отец Георгий, осуждение коммунизма было начато в 90-е, но так и не доведено до конца, и его необходимо продолжить. В частности: открыть мемориальные комплексы, избавиться от серпов и молотов на государственных зданиях, убрать памятники "кровавым вождям" и "кладбище у Кремлевской стены".

При этом отец Георгий призвал не вдаваться в крайности, которые наблюдаются в прибалтийских странах.