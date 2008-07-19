На фестивале «Генуэзский Шлем» будут 300 рыцарей, бугурт и дефиле

19 июля - 17 августа на территории Генуэзской крепости в Судаке (Крым) будет проходить VIII Международный рыцарский фестиваль «Генуэзский Шлем».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил Сергей КРАСОВСКИЙ – заместитель директора по развитию группы компаний «Союз Шоу», которая является организатором фестиваля.

«В общей сложности фестиваль будет проходить пять недель. На этой неделе он пройдет в субботу и воскресенье. В течение следующих 4-х недель фестиваль будет проходить в пятницу, субботу и воскресенье», - отметил он.

В фестивале «Генуэзский Шлем» ожидается участие около 300 рыцарей из Украины, Беларуси, Прибалтики, России, Польши.

В рамках фестиваля будет проходить бугурт – массовое постановочное сражение. «Несколько сотен рыцарей изображают средневековую битву – группа на группу, все это максимально приближенно к реальности, но, естественно, без вреда для здоровья участвующих», - пояснил С.КРАСОВСКИЙ.

Также в рамках фестиваля «Генуэзский Шлем» пройдут соревнования лучников и арбалетчиков, рыцарские турниры, показательные стрельбы из средневекового огнестрельного оружия, конкурс костюма. «Рыцарские клубы вручную делают костюмы по технологиям тех лет. В ходе фестиваля пройдет показательное выступление – что-то вроде дефиле. Наиболее выдающиеся костюмы мы, как организаторы, будем отмечать подарками», - рассказал С.КРАСОВСКИЙ.

По его словам, главное отличие фестиваля «Генуэзский Шлем-2008» от предыдущих фестивалей в том, что будет организован ритуал посвящения в рыцари. «Любой посетитель крепости, любой зритель, который пройдет определенные, скажем так, испытания, вечером будет торжественно посвящен в рыцари», - сообщил С.КРАСОВСКИЙ.