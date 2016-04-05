Чат с адмиралом запаса ВМС Украины, бывшим первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Игорем Кабаненко

14:00, 05 апреля 2016
Разное
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5 апреля, в 14.00, на сайте "Главред" состоится чат с адмиралом запаса ВМС Украины, бывшим первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Игорем Кабаненко.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.

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