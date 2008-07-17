Милиция нашла плантацию мака в 100 га - "ничейную и дикорастущую"

Сотрудники УМВД и УСБУ в Одесской области обнаружили в пригородном Беляевском районе 100-гектарную плантацию мака.

Об этом сегодня сообщил УНИАН руководитель пресс-группы облуправления СБУ Владимир РОМАНЕНКО.

По его словам, «в УСБУ поступили сведения о нелегальном посеве, и сотрудники ведомства вместе с работниками милиции провели проверку». Вокруг плантации мака, которая представляет собой правильный прямоугольник, высеяна трава. Из собранного урожая, который будет уничтожен, могло получилось свыше 100 тыс. стаканов маковой соломки, каждый из которых стоит 30 долл.

Между тем, отмечают в СБУ, представители сельсовета уверяли правоохранителей, что участок – ничейный, обнаруженный мак - дикорастущий, а то, что засеянная плантация имеет вид прямоугольника, – чистая случайность.