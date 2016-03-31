Пресс-брифинг по случаю международного ультрамарафона и велопробега украинских спортсменов и аматоров в Нидерландах: "Say "YES!" Европе"

Приглашаем Вас на пресс-брифинг по случаю старта международного ультрамарафона и велопробега украинских спортсменов и аматоров в Нидерландах: "Say "YES!" Европе".

Брифинг состоится 31 марта в 14:30 возле Посольства Нидерландов в Украине (Контрактовая площадь, 7)

Участники брифинга:

- Министр молодежи и спорта Украины Жданов И.А.

- Народный депутат Украины Гончаренко Е.А.

- Представитель посольства Нидерландов в Украине (уточняется)

- Директор Благотворительной Организации "Sport for Peace" Мартиашвили Н.И.

Организаторы – Благотворительная организация "Sport for Peace" и общественная инициатива ProUkraine

Сразу по окончанию брифинга - торжественные проводы участников ультрамарафона и велопробега по маршруту Гаага – Амстердам.

Дополнительная информация: +38 067 612-25-29 Наталья Мартиашвили