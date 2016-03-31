Пресс-брифинг по случаю международного ультрамарафона и велопробега украинских спортсменов и аматоров в Нидерландах: "Say "YES!" Европе"
Приглашаем Вас на пресс-брифинг по случаю старта международного ультрамарафона и велопробега украинских спортсменов и аматоров в Нидерландах: "Say "YES!" Европе".
Брифинг состоится 31 марта в 14:30 возле Посольства Нидерландов в Украине (Контрактовая площадь, 7)
Участники брифинга:
- Министр молодежи и спорта Украины Жданов И.А.
- Народный депутат Украины Гончаренко Е.А.
- Представитель посольства Нидерландов в Украине (уточняется)
- Директор Благотворительной Организации "Sport for Peace" Мартиашвили Н.И.
Организаторы – Благотворительная организация "Sport for Peace" и общественная инициатива ProUkraine
Сразу по окончанию брифинга - торжественные проводы участников ультрамарафона и велопробега по маршруту Гаага – Амстердам.
Дополнительная информация: +38 067 612-25-29 Наталья Мартиашвили