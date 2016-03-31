Завтра, 31 марта 2016, в 9.00 возле Киевсовета начнется протестная акция пострадавших от аферы "Элита Центр"
09:00, 31 марта 2016Разное
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Завтра, 31 марта 2016 г., в 9.00 возле Киевсовета начнется протестная
акция пострадавших от аферы "Элита Центр" против незаконного блокирования строительной площадке на пересечении ул. Здолбуновская/Тепловозная.
100 семей потерпевших не смогут получить жилья из-за блокирования
политическими силами законноотведенного земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома.
Просим обратить внимание на нашу беду и объективно осветить проблему!
C уважением, уполномоченные представители пострадавших от деятельности ГИСК "Элита Центр"
Галина Латынина
уполномоченный представитель пострадавших инвесторов "Элита-Центр"
elitatsentr@gmail.com
+38 099 227 78 77
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